Roma, Smalling si allontana: un top club è vicino alla firma con il difensore

La Roma si prepara ad accogliere Dan Friedkin: l’imprenditore statunitense diventerà presto il nuovo presidente del club giallorosso. I capitolini sperano di potersi rilanciare dopo due stagioni particolarmente complicate. Il primo nodo da sciogliere riguarderà in particolar modo il mercato con alcuni punti fermi da confermare.

SMALLING

Uno dei rebus riguarda l’acquisto di Chris Smalling. Il difensore inglese ha ben figurato nell’ultima stagione trascorsa a Roma, risultando determinante in diverse occasioni. Tuttavia, non appena è scaduto il prestito, ha fatto rientro al Manchester United che ora potrebbe utilizzarlo come pedina sul mercato. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport UK, Smalling sarebbe vicino al trasferimento al Newcastle che sta preparando una squadra pronta a lanciare l’assalto alle posizioni di vertice.