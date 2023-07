Roma, Spinazzola tentato dall’Arabia: per lui ingaggio da 6 milioni a stagione

Un'operazione valida sotto tutti i punti di vista, tranne per quello dei giallorossi. 7 milioni per il cartellino sembrano pochi per la Roma

Leonardo Spinazzola è entrato nei radar dell'Arabia Saudita. Si, anche lui. Secondo quanto riportato da IlMessaggero, l'Al-Shabab ha messo nel mirino l'esterno della Roma e pare pronto a tutto pur di aggiudicarselo. Ovviamente i soldi non mancano né per il giocatore né per lo stesso club giallorosso che ne detiene il cartellino. Secondo la fonte infatti, il club saudita ha spedito al mittente un'offerta da 6 milioni a stagione per Spinazzola, mentre alla Roma andranno 7 milioni di euro per l'operazione. Al momento non si registra alcun contatto avanzato ma la trattativa potrebbe sbrigarsi tutta d'un tratto. Beh, l'offerta c'è bisogna capire solo quali sono le intenzioni del club giallorosso. Se rilanciare o liberarsi del classe '93 subito.