Roma, Tiago Pinto : “Arriva Viña”

Thiago Pinto, uscendo con la macchina, dal centro sportivo di Trigoria, si è fermato a rispondere ad alcune domande dei tifosi della Roma

TOTTI - Non potevano ovviamente mancare le domande su Francesco Totti. I tifosi, dal giorno dell'addio sognano di rivederlo alla Roma, magari nel ruolo di dirigente. Sulla vicenda Totti, il manager giallorosso ha risposto: "Vediamo... La sua voglia non è la mia”. Molti erano curiosi di avere delle novità su Xhaka, centrocampista svizzero dell'Arsenal, che ben ha impressionato nell'ultimo Europeo. Su di lui ha così risposto Thiago Pinto: "Vediamo. Un acquisto per volta".