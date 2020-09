Roma, ufficiale l’acquisto di Kumbulla

Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata: Marash Kumbulla è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma. Ad annunciarlo è stata la stessa società capitolina tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale giallorosso.

IL COMUNICATO

L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con l’Hellas Verona gli accordi per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marash Kumbulla, e per la cessione, a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei calciatori Yıldırım Mert Çetin, Matteo Cancellieri e Aboudramane Diaby. Il saldo netto complessivo di tali operazioni di prestito è negativo per l’AS Roma per 2 milioni di euro. Inoltre, tutti gli accordi sottoscritti prevedono l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo dei rispettivi calciatori, condizionati al verificarsi di determinate situazioni sportive. Con Kumbulla è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le relative condizioni per l’obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2025. Questo il comunicato ufficiale emanato dalla Roma.

