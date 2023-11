Roma, un club estero su Spinazzola: ecco di chi si tratta

Il futuro di Leonardo Spinazzola potrebbe essere lontano dalla Roma. Il classe 1993, che non sta vivendo una stagione esaltante, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024 ma le trattative per il rinnovo non decollano. Tiago Pinto, infatti, vorrebbe lavorare a un rinnovo al ribasso, per ridurre l'impatto del monte ingaggi sul bilancio societario. Intanto, però, Leonardo Spinazzola piace sempre a diversi club esteri. Dopo le offerte saudite rispedite al mittente la scorsa estate, l'ex Juventus sarebbe finito nel mirino del Galatasaray. Lo riporta il portale turco Sporx, secondo cui potrebbe esserci un affondo nei prossimi mesi per provare a tesserarlo a zero al termine del contratto con la Roma.