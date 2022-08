Roma, una cessione può sbloccare l’arrivo di Belotti

La Roma è stata una delle protagoniste di questa sessione di calciomercato estivo. Con gli arrivi di Matic , Celik , Wjinaldum e Dybala , la squadra di Mourinho può puntare al piazzamento in Champions League che manca ormai da tempo. Il tecnico portoghese vorrebbe però un altro sforzo da parte della dirigenza giallorossa: il reparto da rinforzare è l'attacco e il nome di Andrea Belotti è quello più calda in casa capitolina e la cessione di giocatore potrebbe sbloccare il suo approdo.

Come riferisce Sky Sport, la Roma sta per salutare Felix Afena-Gyan: il classe 2003, infatti, è pronto a vestire la maglia della Cremonese. La trattativa è in chiusura: operazione da 6 milioni di euro più 3 milioni di bonus e il 10% della futura rivendita e il classe 2003 potrà diventare il trasferimento più costoso nella storia del club lombardo. Il ghanese percepirà uno stipendio di 600mila euro netti. Ci vorranno ancora 24 ore circa per definire i dettagli della trattativa. L'uscita del classe 2003 sblocca, dunque, l'arrivo di Andrea Belotti alla Roma. L'attaccante italiano, dopo il mancato rinnovo di contratto con il Torino, era rimasto senza squadra. Adesso, nei prossimi minuti, si andrà a definire l'accordo economico con l'entourage dell'ex numero 9 granata: l'agente del giocatore dovrebbe essere già a Trigoria.