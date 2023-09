Roma, via Solbakken: il norvegese ceduto in prestito in Grecia

Sei mesi senza lasciare il segno. Anzi, giusto in una sfida. Ola Solbakken saluta, almeno per ora, il campionato di Serie A: la Roma ha comunicato di averlo ceduto in prestito con opzione per il trasferimento a titolo definitivo all’Olympiacos, in Grecia. Una cessione abbastanza inevitabile visti gli arrivi di Romelu Lukaku e Sardar Azmoun per il reparto offensivo che vede anche la presenza di Paulo Dybala, Andrea Belotti, Tammy Abraham e Stefan El Shaarawy. Aveva perso spazio in modo progressivo, il norvegese. Fino a ritrovarsi ai margini del progetto.