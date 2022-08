Roma, Wijnaldum è sempre più vicino: i dettagli

La Roma spinge per chiudere il prima possibile l'arrivo di Georginio Wijnaldum dal PSG. Il direttore sportivo Tiago Pinto sta continuando a lavorare anche in questi minuti per sistemare gli ultimi dettagli in modo da chiudere entro questa sera l'accordo totale sia con il Paris Saint-Germain che con il giocatore, dopo la svolta arrivata nella tarda serata di ieri, martedì 2 agosto, con le parti che si sono venute ancora incontro per sbloccare la trattativa.

Come riferisce Sky Sport, i contatti tra tutte le parti, dunque, sono continui per definire tutto in queste ore, possibilmente entro questa sera. L'obiettivo della Roma, infatti, è far arrivare Wijnaldum in città il prima possibile, magari già domani, giovedì 4 agosto, per metterlo subito a disposizione di José Mourinho in vista delle prossime sfide e del campionato. Per quanto riguarda le cifre, la Roma dovrebbe pagare 5 dei 7.2 milioni di euro d'ingaggio del giocatore che rinuncia comunque ad almeno 1 milione di euro lordo di bonus. La formula, come richiesto dalla Roma, dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, senza obblighi vincolanti. Ma ogni dettaglio emergerà poi in maniera chiara quando l'operazione sarà formalmente conclusa.