Romero ha convinto l’Atalanta: riscatto anticipato e… “più soldi” alla Juventus

Cristian Romero ha conquistato Bergamo e l’Atalanta. Ennesima prova ottima del centrale difensivo che contro il Milan ha fatto davvero il gigante tra la marcatura di Ibrahimovic e la rete che ha dato inizio al tris della Dea. Il classe 1998 potrebbe quindi essere riscattato subito dalla squadra di Gasperini.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, la dirigenza bergamasca, che per avere il difensore ha sborsato per ora solo 2 milioni di euro alla Juventus, detentrice del cartellino, vorrebbe riscattare il giocatore ben prima della scadenza prevista al 30 giugno 2022. Ai 16 milioni pattuiti, la Dea potrebbe versare altri 2 milioni di bonus in caso di approdo in Champions League per un totale di “soli” 20 milioni complessivi. Un vero affare vista la valutazione di mercato del calciatore che potenzialmente potrebbe ancora salire…