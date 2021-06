Romero MVP: sarà tutto dell’Atalanta, ma il Liverpool…

Romero strabilia tutti: l’Atalanta lo riscatterà, ma deve fare i conti con il Liverpool

Dopo anni in cui le sue qualità hanno fatto fatica ad emergere, l’Atalanta ci ha visto lungo nel puntare su Cristian Romero , prelevandolo dalla Juventus in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Opzione che la Dea vuole anticipare a questa estate , perché l’argentino è stato un assoluto protagonista della cavalcata nerazzurra, nominato MVP tra i difensori di Serie A, migliore in campo all’esordio con l’Argentina e autore di un gol alla seconda. Insomma, un exploit vero e proprio.

Per l’appunto, l’Atalanta non ci penserà due volte a far recapitare un assegno da 16 milioni al club bianconero. Gli orobici non hanno necessità di vendere, ma se dovessero arrivare offerte fuori mercato, allora il presidente Percassi ci penserebbe. In questi giorni sono emerse indiscrezioni su un interessamento da 50 milioni di euro del Manchester United, anche se però, come scrive Calciomercato.com, non ha posso passi concreti per Romero. Chi si è fatto realmente avanti – si legge – è il Liverpool, che da diverso tempo monitora la crescita dell’ex Genoa.