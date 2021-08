Ronaldo, è fuga per la vittoria. Serie A ancora più povera

E' finita l'avventura italiana del portoghese che si avvicina al Manchester City

Cristiano Ronaldo ha rotto gli indugi e vuole andare via dalla Juventus. Adesso la dirigenza bianconera attende che il suo agente Jorge Mendes torni a Torino e presenti l'offerta per conto del Manchester City che dovrà prevedere circa 25 milioni cash. Poi con i circa 50 milioni che la Juventus risparmierà dalla cessione di CR7, si potrà cercare un valido sostituto per l'attacco di Max Allegri che con il portoghese non è stato mai molto morbido adottando la sua linea dura all'interno dello spogliatoio. La Juventus potrebbe prendere un giovane forte (Scamacca, Raspadori o Kean) o andare sul numero 9 esperto come Icardi. Quello che è certo, il legame con i bianconeri di Cristiano Ronaldo appare destinato a sciogliersi dopo poco più di 3 anni. La Serie A perderebbe un altro campione, un cannoniere di livello mondiale. Dopo l'addio di Lukaku e probabilmente anche di Cristiano Ronaldo non sarebbe un bel segnale per il movimento. Ma senza CR7 è tutta la Serie A che sarà più povera, non soltanto la Juventus.