Ronaldo, la sorella: “Zittirà chi lo vuole fuori dal Manchester United”

Elma Aveiro, sorella dell'attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo , ha reagito sui social alle voci dei media secondo cui suo fratello sarebbe vicino a lasciare il Manchester United. “Puoi continuare a ripetere come i pappagalli, ma presto ti farà tacere. Pazienza" ha scritto Elma. In precedenza è stato riferito che il 37enne portoghese ex Juventus intende lasciare il Manchester United, poiché vuole giocare in Champions League.