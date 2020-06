Ronaldo: “Le porte del Valladolid sempre aperte per Sanchez”

La stagione di Alexis Sanchez all’Inter è stata buona, ma non esaltante. Quando gli infortuni non lo hanno limitato, l’attaccante cileno ha mostrato ancora sprazzi del suo enorme talento. Tuttavia sembra piuttosto difficile che i nerazzurri lo riscattino dal Manchester United, proprietario del suo cartellino. Un’eventuale destinazione per il futuro del Nino Maravilla potrebbe presentarsi in Spagna. Si tratta di un’ipotesi caldeggiata fortemente da Ronaldo nel corso di una diretta Zoom con Banco Santander. Il Fenomeno brasiliano, proprietario del Valladolid, candida il suo club nella corsa a Sanchez: “Alexis è sicuramente un giocatore di grande qualità, ha fatto bene ovunque. Certo è che se all’Inter non dovesse funzionare, le porte del Valladolid per lui sono apertissime”.