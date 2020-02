Roy Keane congeda Pogba: “Non credo voglia restare. Una stretta di mano e via…”

Continua a tenere banco in casa Manchester United la vicenda legata al futuro di Paul Pogba. Dopo il botta e risposta tra l’agente del calciatore Mino Raiola e il tecnico Ole Gunnar Solskjaer, ecco l’ex leggenda Roy Keane dire la sua. Come riporta il Mirror, l’ex Red Devils non ha fatto giri di parole congedando, di fatto, il centrocampista.

ADDIO – “Da mesi ormai continuano ad arrivare un sacco rumors su Pogba. La cosa più semplice da fare in estate è venderlo. È un buon giocatore, ma ci sono troppi problemi con lui ed il suo agente per cui vendetelo!”, ha detto Keane. “A volte devi perdere per vincere. Potrebbe avere dei contraccolpi la cessione, ma ciò che sta accadendo non è corretto nei confronti del club. Non penso che Pogba voglia stare allo United. Per cui, stretta di mano e addio”.