Rrahmani: “Napoli, sono uno tosto. Non ho mai pensato ad altre squadre”

Amir Rrahmani si presenta dal ritiro napoletano di Castel di Sangro, il roccioso difensore ha parlato in conferenza stampa dove si è decritto ai nuovi tifosi.

“AGGRESSIVO E FORTE DI TESTA”

Ecco le parole del calciatore proveniente dall’Hellas Verona: “Vengo da una stagione importante dove sicuramente siamo andati sopra le attese”.

Sulle caratteristiche: “Sono grintoso e forte nel gioco aereo”.

Sul ruolo: “Non è un problema adattarmi, nel Verona ho giocato a 3 ma in Nazionale a 4. Ho passato anche un periodo da terzino”. Dunque duttilità garantita per Gattuso.

Sull’approdo al Napoli: “Questa è una grande squadra, servirà il massimo sforzo in allenamento. Ho sempre voluto venire al Napoli senza pensare ad altre squadre”.