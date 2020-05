Rudiger si improvvisa… agente: vorrebbe portare Werner al Chelsea

Antonio Rudiger potrebbe giocare un ruolo fondamentale per il prossimo trasferimento di Timo Werner. L’attaccante del Lipsia piace a tante big d’Europa tra cui anche l’Inter ma stando a quanto si apprende dai media tedeschi, ed in particolare dal giornalista della Bild Christian Falk, il Chelsea potrebbe avere un’arma in più per raggiungere il talento classe 1996.

Si tratta, appunto, di Rudiger. Il centrale blues, nonché connazionale di Werner, oltre ad essere compagno con la Germania del centravanti è suo grande amico. Entrambi hanno giocato insieme anche dal 2013 al 2016 con la maglia dello Stoccarda e questo potrebbe avere un’influenza non indifferente anche in ottica mercato. Anche il Liverpool è tra i club interessati a Werner ma il rapporto con Rudiger potrebbe giocare in favore del Chelsea se l’attaccante dovesse decidere di trasferirsi in Premier League.