Rugani, è già addio al Rennes: può tornare in Serie A

Daniele Rugani e il Rennes, un amore non sbocciato. Arrivato in Francia solamente da pochi mesi, il centrale italiano, ancora di proprietà della Juventus, potrebbe fare subito ritorno in Italia e ancora in Serie A. Secondo quando si apprende da La Gazzetta dello Sport, infatti, il Parma starebbe pensando al classe 1994. Il ds Carli sta valutando diverse ipotesi ma quella di Rugani resta una pista fattibili. Gli altri nomi seguiti dai ducali sono quelli di Fazio e Juan Jesus della Roma e Musacchio del Milan.