Rugani, l’aria francese non fa bene: a gennaio può già salutare il Rennes

Il Rennes ha concluso il suo 2020 con una vittoria nel match casalingo contro il Metz. Ancora una volta, Daniele Rugani non è stato della gara per via dell’infortunio alla coscia che ancora lo tormenta, ormai da circa due mesi.

L’approdo del difensore italiano in Ligue 1 non è stato certo positivo fin qui con poche apparizioni, solo due, e decisamente nessuna gioia. Ecco perché, secondo quanto si apprende anche da Marca, la possibilità di vederlo partire già nella prossima finestra di calciomercato è davvero alta. Il calciatore è in prestito al Rennes ma resta di proprietà della Juventus che, nel mese di gennaio, potrebbe richiamarlo alla base e girarlo altrove. La pista Valencia, club da tempo sulle sue tracce, resta molto valida.