Rummenigge: “Il Bayern difficile possa prendere Haaland che andrà all’estero”

Il norvegese è gestito da Mino Raiola

Erling Haaland la prossima estate sarà il calciatore più richiesto. Il norvegese al Borussia Dortmund continua a fare bene e l'ex ad del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge mette in chiaro che difficilmente la sua società potrà permettersi l'attaccante nelle prossime sessioni di mercato: "Ho paura che non resterà in Bundesliga - ha ammesso il CEO dei bavaresi -. Con i numeri che circolano sarà difficile tenerlo in Germania. Immagino che il suo futuro sia all'estero". L’agente del bomber norvegese del Dortmund è Mino Raiola che ha già portato Donnarumma a Parigi, dove gestisce gli interessi di Verratti e del giovane Ximons e molto probabilmente il PSG sarà un club molto interessato ad Haaland.