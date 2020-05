Rummenigge scarica Coutinho: “Non esercitato riscatto”

Una parentesi decisamente incolore quella di Philippe Coutinho al Bayern Monaco. Il brasiliano, di proprietà del Barcellona, non verrà riscattato dai bavaresi. Scaduta la data massima per esercitare l’opzione e l’ex Liverpool e Inter farà ritorno alla base al termine della stagione.

Ad annunciarlo è stato il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge che ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di Der Spiegel.

Coutinho: troppi 120 milioni

Troppi i 120 milioni che erano stati concordati col Barcellona per il brasiliano: il Bayern Monaco si tira indietro e lo rimanda in terra spagnola. Rummenigge non ha fatto giri di parole per spiegare la decisione del club tedesco: “L’opzione che avevamo per acquistare Philippe Coutinho dal Barcellona è scaduta. Noi non abbiamo esercitato il nostro diritto di riscatto e ora dobbiamo completare la programmazione della rosa per la prossima stagione”, ha detto il dirigente che prepara dunque le mosse di mercato per il futuro che non includono il brasiliano. “Vedremo se il giocatore è in possesso di un documento da esercitare con noi oppure no. In ogni caso pagare i 120 milioni di euro pattuiti per il suo cartellino non è mai stata una possibilità concreta per noi del Bayern”.

Il futuro del brasiliano

Resta da capire, ora, quale potrà essere il futuro di Coutinho. Al termine della stagione il calciatore tornerà al Barcellona ma sembra difficile che i catalani possano ancora puntare su di lui. Ecco perché i rumors di mercato si susseguono e lo vorrebbero molto vicino alla Premier League, unico campionato dove l’ex Inter si è davvero esaltato con la maglia del Liverpool. Everton, Newcastle e Manchester United tra le società più interessate. Anche se potrebbe esserci pure il Chelsea che nelle scorse settimane aveva effettuato più di un sondaggio per lui con Lampard molto interessato alle caratteristiche del classe 1992.