Sagnol: “Pogba al Real Madrid? Ormai ci sono tutti i presupposti…”

Non è certo un mistero che Paul Pogba sia da tempo sulla lista dei desideri del Real Madrid. Il tecnico dei blancos Zinedine Zidane è infatti un grande estimatore del centrocampista del Manchester United e sarebbe pronto a fare di tutto pur di portarlo nella capitale spagnola. Che il futuro del giocatore francese sia alle merengues sembra esserne sicuro l’ex difensore Willy Sagnol, il quale ha così affermato a RMC Sport: “Ci sono tutte le condizioni affinché Pogba vada al Real Madrid: Florentino Perez lo vuole, Zidane lo vuole, Paul lo vuole e persino il Manchester United sarebbe felice, visto che si libererebbe di un alto ingaggio e avrebbe soldi da investire per nuovi giocatori. Ci sono tutti i presupposti necessari per la riuscita dell’affare”.