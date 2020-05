Salah, l’agente: “Non ha mai parlato con nessun allenatore di mercato”

Mohamed Salah ha detto no al Real Madrid nel 2018? Forse sì o forse no. L’indiscrezione di mercato riportata nelle scorse ore da Hany Ramzy, ex vice allenatore ai tempi di Cuper alla guida dell’Egitto, sarebbe tutta da verificare.

A mettere dubbi sulle parole dell’uomo, l’agente Rami Abbas, che rappresenta gli interessi dell’attaccante del Liverpool Mohamed Salah. L’uomo ha voluto dire la sua dopo le dichiarazioni di Ramzi intervenendo sui social con alcune parole piuttosto chiare: “Mohamed non ha mai discusso di piani futuri di carriera con ex allenatori”, ha twittato il procuratore dell’egiziano. Tanti, quindi, i dubbi sul retroscena di mercato che ha visto protagonista l’ex Roma. Sicuramente, però, tra i nomi ancora accostati ai blancos e non solo c’è anche quello di Salah.