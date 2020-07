Salah-PSG, accordo saltato per colpa di Emery. Ma ora…

L’estate 2017 ha cambiato drasticamente la storia recente del calcio europeo. Il Paris Saint-Germain acquistava Neymar dal Barcellona per 200 milioni di euro, con una cifra da record per il calciomercato. Tuttavia, mentre i francesi siglavano l’accordo clamoroso, si lasciavano sfuggire un giocatore che avrebbe seriamente riscritto altrove pagine storiche. Si tratta di Mohamed Salah, trasferitosi dalla Roma al Liverpool. Con i Reds, in tre anni, ha conquistato una Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa europea e una Premier. Traguardi che sono rimasti una chimera per il PSG di Neymar, vincente solamente nei confini nazionali.

RIMPIANTO

Galeotto il consiglio di Unai Emery, allora allenatore dei parigini, che preferì non acquistare Salah perché ritenuto poco duttile tatticamente. In compenso l’approdo di Mohamed a Parigi sembra solo rinviato. Infatti, secondo il portale spagnolo Don Balon, il giocatore potrebbe lasciare presto il Liverpool e il PSG sarebbe in pole position su di lui.