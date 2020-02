Salah via dal Liverpool? Possibile. Ecco come i Reds possono sostituirlo

Dall’Inghilterra emerge un’indiscrezione davvero sensazionale: Mohamed Salah potrebbe lasciare il Liverpool. Lo scenario, apparentemente fantascientifico, è invece possibile, almeno secondo quanto riportato da fonti inglesi, su tutte dall’ex attaccante Darren Bent Infatti, i Reds starebbero corteggiando Jadon Sancho, fuoriclasse del Borussia Dortmund di soli 19 anni. E poi c’è il sogno proibito chiamato Kylian Mbappé. L’asso francese sembra vicino all’addio al Paris Saint-Germain e ha più volte manifestato l’apprezzamento per il club inglese. Per far spazio ai nuovi innesti e finanziare le ingenti spese, il Liverpool sarebbe costretto a sacrificare almeno uno dei suoi gioielli. E la scelta potrebbe ricadere proprio su Salah. Non mancano i possibili acquirenti, come il Real Madrid.