Salernitana, De Sanctis: “Cavani è un sogno, Ederson resta. Sono legato a Sabatini”

RINGRAZIAMENTI - "Ringrazio la proprietà. Sento profondamente la responsabilità e so che la Salernitana merita tanto. Per quello che è stato il mio percorso da calciatore e da dirigente sono convinto di avere coraggio, adrenalina, idee ed energia positiva. Caratteristiche che servono per sposare questo nuovo progetto che, si spera, ci potrà dare grosse soddisfazioni. Sabatini? Sono legato a lui da sentimenti personali che non è necessario trasmettere in pubblica piazza".