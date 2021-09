Salernitana, è braccio di ferro col Verona per Ribery

Il francese conteso dal club campano e da quello veneto

Franck Robery è conteso tra due club di Serie A: la Salernitana e il Verona. Secondo quanto riporta Sky la giornata di venerdì può essere quella decisiva per decifrare il futuro del 38enne francese, nelle ultime due stagioni in Serie A con la Fiorentina. L'ex Bayern è ancora svincolato e potrebbe restare in Italia. Nelle ultime ore gli è arrivata una buona offerta dalla Salernitana, che Ribery sta valutando anche alla luce dell'entusiasmo registrato nella piazza campana alla notizia del suo possibile arrivo. In giornata sono previsti nuovi contatti tra le parti, per una trattativa di mercato che ha scatenato l'entusiasmo di una città. I granata di Castori non sono però gli unici nella corsa per l'ex esterno del Bayern Monaco, in campo 29 volte (con 2 gol e 7 assist) nello scorso campionato con la maglia della Fiorentina. In lizza c'è anche il Verona, altro club che alla pari della Salernitana ha avviato la Serie A 2021/22 con due sconfitte su altrettante partite giocate.