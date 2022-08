Salernitana, ecco il colpo in attacco: in arrivo Piatek

Nuovo innesto in attacco per i granata

La Salernitana piazza un colpo importante sul mercato. Il club di Danilo Iervolino sta ridimensionando la squadra al meglio dopo la clamorosa salvezza della passata stagione, guidata dal tecnico Davide Nicola . I granata si sono assicurati le prestazione di Krzysztof Piatek , attaccante classe 1995 ormai noto al calcio italiano. L'ex attaccante di Genoa , Milan e Fiorentina è pronto ad unirsi alla squadra di Nicola. Operazione in prestito con diritto di riscatto: oggi è atteso il suo arrivo in città. L'attaccante è pronto al riscatto dopo le ultime stagioni titubanti.

La scorsa stagione ha segnato soltanto un gol in nove presenze con l'Hertha Berlino. Leggermente migliore il suo ritorno in prestito in Italia con la maglia della Fiorentina, dove ha collezionato 18 presenze tra campionato e Coppa ed ha messo a segno anche sei gol. Davide Nicola avrà a disposizione un reparto offensivo completo e ricco di soluzioni: Bonazzoli e Botheim più rapidi e Dia e Piatek come punti di riferimento.