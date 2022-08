Salernitana, Iervolino: “Mercato? Siamo squadra italiana con più punte”

Dopo la roboante vittoria di ieri all'Arechi contro la Sampdoria, il presidente della Salernitana Iervolino ha detto la sua a Radio Bussola: "Necessario fare una riflessione seria prima di inserire eventualmente altri tasselli in rosa. Anzitutto, sul piano numerico, la Salernitana è una delle squadre italiane che ha in organico più attaccanti. Abbiamo preso Botheim, Dia, Bonazzoli e Valencia, tutti grandissimi campioni che dimostreranno nel tempo di essere delle garanzie e delle colonne della squadra. C'è Ribery che è una leggenda e che dà sempre un grosso contributo. Ci sono poi Simy e Kristoffersen. Qualcuno non rientra nei piani dello staff tecnico, ma per cederli è necessario accettino di andare via e che si creino le condizioni. Io dico: non escludo a priori si possa intervenire ancora. Ma, a mio avviso, con l'arrivo di Daniliuc abbiamo completato la squadra. Non abbiamo alcuna priorità, siamo al completo. Per convincermi a fare una ulteriore operazione ci deve essere qualcosa che reputiamo entusiasmante, ad oggi non c'è nulla all'orizzonte".