Salernitana, il primo acquisto del patron Iervolino è il nipote Antonio Pio

Affare di famiglia per il club granata

Il primo acquisto di Danilo Iervolino, nuovo presidente della Salernitana, è il nipote Antonio Pio. Un affare di famiglia insomma per il club granata che ha prelevato dall'Imolese il centrocampista classe 2003 di cui si parla un gran bene. Il calciatore è già a Salerno e oggi parteciperà al primo allenamento al "Volpe" con la formazione di mister Procopio. Iervolino Jr. fu preso dall’Inter nel 2017 per il settore giovanile dopo la trafila con la Peluso Academy, proprio nel periodo in cui Walter Sabatini era il responsabile dell’area tecnica nerazzurra. Dopo due anni nei baby interisti, ha poi militato nel settore giovanile del Novara. Ha iniziato invece la stagione corrente con la maglia dell’Imolese, con cui ha collezionato due panchine tra i professionisti, senza esordire. Ora, la nuova avventura alla Salernitana. Questo il comunicato del sodalizio granata: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Imolese Calcio 1919 per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Primavera classe ’03 Antonio Pio Iervolino”. I tifosi della Salernitana hanno accolto non con entusiasmo questo acquisto e si aspettano altri calciatori per credere al raggiungimento della salvezza in Serie A.