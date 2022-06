Salernitana, il sogno Cavani può diventare realtà: c’è l’offerta del club

La Salernitana è al lavoro per costruire la squadra per la prossima stagione. Con l'addio di Walter Sabatini e l'arrivo del nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis, il club vuole sognare in grande dopo la clamorosa salvezza ottenuta nel finale della passata stagione. Il presidente Danilo Iervolino ha un sogno di mercato: si tratta di Edinson Cavani, appena svincolatosi dal Manchester United e in cerca di una nuova avventura. Il ritorno in Italia potrebbe essere una possibilità per l'attaccante, visto il forte interessamento del club granata.