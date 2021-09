Salernitana, Ribery ha detto sì

Piazza impazzita per il colpo di mercato del ds Fabiani

Ci siamo. La Salernitana ha convinto Franck Ribery che ha accettato le condizioni economiche fino al termine della stagione. L'ex Bayern e Fiorentina a Losanna per conto del club campano si è sottoposto alle rituali visite mediche e poi lunedì dovrebbe firmare il suo nuovo contratto. Il francese ha rinunciato al Verona e alla squadra turca Karagmuruk per i granata di Castori. L'ingaggio è di 1,4 milioni di euro netti più svariati bonus compreso quello salvezza con opzione per il secondo. Intanto in città è euforia per la notizia di mercato davvero sensazionale. Prima di Ribery con il Bayern, l'ultimo giocatore appartenente a una rosa della Salernitana a giocare una finale di Coppa Campioni era stato Agostino Di Bartolomei (a Salerno dal 1988 al 1990). L'ultimo a vincere una Coppa Intercontinentale è stato Raffaele Ametrano (a Salerno nel 1998-99).