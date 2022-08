Sampdoria, accordo raggiunto per l’arrivo di un giocatore

Per l'approdo di Harry Winks alla Sampdoria sembra tutto fatto. I blucerchiati hanno trovato l'accordo con il Tottenham e definito gli ultimi dettagli con gli Spurs per l'arrivo a Genova del centrocampista inglese. Per il passaggio alla Sampdoria dell'inglese servirà aspettare solamente dei tempi tecnici per concludere la parte burocratica.

I documenti verranno presentati martedì, perché lunedì, con il weekend passato compreso, è festa in Inghilterra per la Bank Holiday Weekend. Per questo motivo la documentazione sarà consegnata domani in ambasciata. Winks potrà arrivare a Genova nei prossimi giorni, tra domani e mercoledì. Poi a quel punto potrà iniziare la sua avventura alla corte di Marco Giampaolo. La sua prima avventura lontana dal Tottenham, club con cui è cresciuto e ha esordito in Premier League.