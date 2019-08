Sampdoria, addio Praet: il Leicester chiude l’affare

Sembra essere in Premier League il futuro di Dennis Preat. Il trequartista belga della Sampdoria è ad un passo dal Leicester.

Dopo essere stato accostato in passato alla Juventus e, più recentemente, anche al Milan di Marco Giampaolo, il classe ’94 sembra pronto a trasferirsi in Inghilterra. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il Leicester avrebbe fatto la mossa decisiva offrendo circa 20 milioni di euro alla Sampdoria di Massimo Ferrero.

Il belga, dopo 98 gare in Serie A e 4 reti in tre stagioni con la maglia blucerchiata, è pronto ad una nuova avventura. L’affare tra le due società potrebbe chiudersi oggi. Il mercato in Premier League, infatti, termina l’8 agosto quindi occorre sbrigare le facende burocratiche nel minor tempo possibile.