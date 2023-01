Sampdoria, arrivano i rinforzi: doppio colpo in entrata

Qualcosa si muove in casa blucerchiata.

L’ennesima sconfitta contro l’Atalanta potrebbe dare il là alla reazione, almeno sul fronte mercato, alla Sampdoria. La formazione blucerchiata di Stankovic ha bisogno di trovare la via per uscire dalla crisi e, soprattutto, delle alternative che possano ridare alla rosa sostanza e ricambi per provare a vincere le partite.

In tal senso, secono Il Secolo XIX, qualcosa si è mosso su almeno due calciatori che potrebbero preso diventare nuovi tesserati bluerchiati. La Sampdoria, infatti, sarebbe vicinissima a chiudere il doppio affare per Gunter dal Verona per la difesa e per Cuisance per il reparto di mezzo.

Alla squadra di Genova servono assolutamente forze fresche per variare le scelte del mister e per dare quel brio in più che possa portare la scintilla giusta per provare l'impresa della salvezza che, ad oggi, sembra decisamente lontana.

Staremo a vedere quando ci saranno novità sui due colpi in entrata. La speranza dei tifosi è che possano avvenire quanto prima.