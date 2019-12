Sampdoria, attacco spuntato: due opzioni per curare il mal di gol

Quart’ultimo posto in classifica e solamente 14 reti segnate in 18 partite. Un bottino misero per la Sampdoria. Deludente se si pensa che un anno fa i doriani lottavano per i piani alti. La società ligure vuole correre ai ripari per risalire la china ed evitare brutte sorprese nel proseguo della stagione. Per questo motivo si pensa di investire fortemente sul reparto avanzato, con l’intento di offrire al tecnico Claudio Ranieri una più ampia varietà di soluzioni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero due i nomi caldi per i blucerchiati: Musa Barrow dell’Atalanta e Alberto Paloschi della Spal. Due opzioni per risalire la classifica e concludere al meglio una stagione complicata.