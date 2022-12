Sampdoria, Bereszynski può dire addio: lo scambio in Serie A

La Sampdoria e Bereszynski potrebbero dirsi addio. L'esterno polacco piace a diversi club, anche in Serie A e in tal senso stanno prendendo maggiore concretezza le voci di un possibile approdo al Napoli.

Il laterale della Sampdoria sembra rappresentare il profilo adatto. Bereszynski è esperto, con uno stipendio tutto contenuto e pronto a mettersi a disposizione del nuovo club e mister. I due club sarebbero molto contenti dell'affare. Come spiega La Gazzetta dello Sport, infatti, "per il Napoli avere uno come Bereszynski dietro Di Lorenzo vorrebbe dire "cautelarsi", per di più sborsando soltanto 200.000 euro (vale a dire la parte di ingaggio che il polacco deve percepire da gennaio a giugno). Per la Samp, invece, ci sarebbe un notevole risparmio perché Zanoli prende un quinto di quello che guadagna Bereszynski e nel contempo la chance di avere in casa un giovane che, chissà, potrebbe poi restare anche un altro anno a farsi le ossa con la maglia blucerchiata".