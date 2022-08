Sampdoria, cercasi regista: due i nomi per il centrocampo

La Sampdoria è alle prese con alcune trattative per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il tecnico Marco Giampaolo vorrebbe alcuni innesti a centrocampo, più precisamente nel ruolo di regista. Il vuoto lasciato da Ekdal e Thosrby è da colmare e sul piatto ci sono diversi nomi.

L’obiettivo numero uno dei blucerchiati è Gonzalo Villar, tornato alla Roma dopo il buon prestito al Getafe. In caso di fumata nera, manca l’accordo su cifre e formula del trasferimento, il direttore sportivo Faggiano si concentrerà su altri profili. L’alternativa è Marko Rog del Cagliari. La trattativa per il centrocampista croato sembrava ben spedita ma recentemente ha subito rallentamenti negli ultimi giorni, ma rimane in piedi e potrebbe essere chiusa qualora dovesse saltare l’opzione Villar.