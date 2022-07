Sampdoria, chiusura vicina per un centrocampista: i dettagli

La Sampdoria è alle prese con alcune mosse di mercato per rinforzare il reparto che più a bisogno di innesti nell'ultimo periodo. Il centrocampo si è infatti impoverito dopo le partenze di Ekdal , Thorsby e Sensi . Il direttore sportivo Daniele Faggiano è al lavoro per rimpiazzare i partenti. I blucerchiati stanno accelerando per Marko Rog del Cagliari . Dopo una serie infinita di schermaglie, il centrocampista croato ha accettato il trasferimento a Genova. La formula convenuta tra le due società è quella del prestito con diritto di riscatto, per una cifra attorno ai 6 milioni di euro.

Marko Pjaca, in uscita della Juventus, ha già rifiutato il passaggio alla Sampdoria. Un no che ha fatto storcere il naso sia alla dirigenza blucerchiata che ai tifosi. L’agente dell’attaccante, Alessandro Lucci, sta comunque tentando un’operazione di convincimento nei confronti del calciatore per fargli cambiare idea. Pjaca vorrebbe andare all’estero, ma la Dinamo Zagabria si è sfilata dalla trattativa, ma la situazione sembra ormai abbastanza compromessa. Nei prossimi giorni, invece, dovrebbero perfezionarsi l’arrivo del secondo portiere e del difensore centrale. Il nome per il vice-Audero sarà infatti quello di Nikita Contini di proprietà del Napoli mentre per rinforzare la retroguardia c’è il ritorno di Maxime Leverbe, ora al Pisa.