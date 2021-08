Sampdoria, concreto interesse per Pobega

Idea concreta per la Sampdoria, Pobega potrebbe essere il centrocampista perfetto, per l'idea di calcio di mister D'Aversa.

La Sampdoria, in questa fase di calciomercato è alla ricerca di una mezzala tecnica, in grado di garantire un buon quantitativo di gol. Il profilo individuato dal presidente blucerchiato Massimo Ferrero , sarebbe quello del centrocampista del Milan, Tommaso Pobega .

TRATTATIVA - Per ora, non è cominciata una vera è propria trattativa tra Sampdoria e Milan. I rossoneri infatti stanno valutando bene il precampionato di Pobega e potrebbero decidere di cederlo in prestito secco, solo in caso di arrivo di un altro centrocampista (si parla di Bakayoko del Chelsea), che andrebbe a rafforzare la mediana a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli. La trattativa Sampdoria-Pobega potrebbe entrare nel vivo solo nelle ultime due settimane di mercato. I blucerchiati però dovranno fare attenzione alla concorrenza di Cagliari e Spezia, le quali stanno monitorando il giovane centrocampista.