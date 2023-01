Sampdoria, corsa a tre per l’attacco: i nomi last minute

La Sampdoria si muove sul mercato nonostante le grosse difficoltà che la società sta affrontando. Se nulla si muove in termini di cessione del club, qualcosa, si spera, possa avvenire in chiave rinforzo della squadra.

In modo particolare nel reparto avanzato, vero e proprio tallone d'achille della formazione blucerchiata in questa annata. Sembra, quindi, che i dirigenti si stiano muovendo per una punta. Tre, al momento, i giocatori osservati per il quali servirebbe muoversi in fretta vista l'imminente chiusura della sessione invernale il 31 gennaio.