Sampdoria, dopo Gaston Ramirez si offre un altro ex svincolato

Sampdoria impegnata contro la Salernitana domenica

Dopo Gaston Ramirez, un altro ex centrocampista della Sampdoria, il brasiliano Fernando, in blucerchiato nella stagione 2015-2016 al momento svincolato, si è offerto al club ligure. Fernando collezionò 35 presenze e 4 gol, prima di lasciare l'Italia e trasferirsi in Russia, allo Spartak di Mosca. Dopo l'ultima esperienza in Cina, Fernando è alla ricerca ora di una nuova squadra. Per caratteristiche sarebbe un ottimo rinforzo per la squadra di D'Aversa essendo un centrocampista fisico e di qualità bravo anche in fase di interdizione. Le difficoltà della trattativa sarebbero due: la prima è la condizione fisica del giocatore non ottimale con appena undici partite in un anno e la seconda l'ingaggio. Il club blucerchiato infatti non sarebbe disposto a offrire più di 500mila euro al giocatore, anche per una sola stagione. Dopo quindi l'operazione Ramirez, in dirittura di arrivo, ecco un altro possibile rinforzo per la Sampdoria, si tratta di Fernando.