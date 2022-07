Sampdoria, dopo la partenza di Thorsby spunta un nome per il centrocampo

Possibile scenario di mercato per il centrocampo blucerchiato

La Sampdoria è alle prese con la preparazione della nuova stagione, ma soprattutto col calciomercato. Il centrocampista Morten Thorsby, arrivato a parametro zero nel 2019 dall'Heerenveen, andrà all'Union Berlino, società tedesca che offriva un contratto più ricco di quello proposto dalla Salernitana, a cui la Doria l'avrebbe ceduto più volentieri per la valutazione più alta del cartellino. Anziché i 4,5 milioni del club di Iervolino, i blucerchiati dovranno accontentarsi di 3 milioni più bonus legati a presenze e rendimento.