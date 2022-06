Sampdoria, due club mettono gli occhi su Candreva

Novità sul futuro del giocatore blucerchiato

Una delle note positive della stagione della Sampdoria è stato l'apporto di Antonio Candreva: il blucerchiato ha messo a segno 7 reti e 12 assist, contribuendo alla salvezza della squadra di Marco Giampaolo. Come riferisce tuttomercatoweb.com, una neo promossa in Serie A avrebbe messo gli occhi sull'esterno: il primo colpo per il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani dopo la promozione, può essere proprio Candreva. Contatti serrati per l'esterno della Sampdoria che dovrà fare dei tagli importanti al monte ingaggi.