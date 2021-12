Sampdoria, Ekdal può partire: su di lui l’Udinese

L'Udinese di Gabriele Cioffi a caccia di un centrocampista.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, all’Udinese di Gabriele Cioffi piace il centrocampista della Sampdoria, Albin Ekdal. Il 32enne svedese è un giocatore fondamentale per lo scacchiere di Roberto D’Aversa, ma nonostante ciò, il suo contratto con il club è in scadenza quest’estate ed ancora non ha rinnovato. Il club friulano starebbe cercando un possibile innesto a centrocampo e lo svedese sarebbe, secondo i dirigenti bianconeri, il candidato numero uno da poter acquistare sin da questa sessione del calciomercato invernale. La decisione finale spetta comunque alla società blucerchiata che dovrà decidere ora se lasciarlo partire per non perderlo a parametro zero, a giugno, in caso di mancato rinnovo.