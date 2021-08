Sampdoria, Ferraro: “Petagna vuole venire da noi”

Il presidente blucerchiato chiarisce la situazione

La Sampdoria in queste ultime ore di mercato è molto attiva per colmare una lacuna in attacco dopo l'infortunio di Gabbiadini. Ma la rivoluzione in attacco è dovuta anche al fatto che la Doria dopo due partite di campionato non ha fatto neanche un gol. L'obiettivo è Petagna del Napoli e stasera il presidente Massimo Ferrero, sulla trattativa ha detto: "L'operazione Petagna non si è bloccata, Andrea vuole venire qui e fino a ieri avevamo tutti gli accordi per chiudere. I miei dirigenti hanno mandato i documenti firmati al Napoli proprio per questo motivo, ma De Laurentiis non ce li ha rimandati indietro. Sono convinto che Aurelio farà il bene del ragazzo". Ferrero ha parlato di altri obiettivi: "Florentino Luis doveva venire qui, ma ha cambiato idea. Brekalo? Non so chi sia...".