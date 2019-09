Sampdoria, Gabbiadini ricercatissimo: assalto della Dinamo Mosca

Manolo Gabbiadini resta alla Sampdoria, almeno per il momento. La Dinamo Mosca starebbe provando a strappare l’attaccante italiano ai bluerchiati che avrebbero già rifiutato un’importante offerta da 12 milioni.

Niente Russia, per adesso, per il centravanti ma non si escludono assalti dell’ultimo minuto. Secondo Sky Sport, infatti, i russi hanno messo sul tavolo un’offerta da 12 milioni di euro per Gabbiadini. La Sampdoria, però, non ha voluto privarsi dell’ex attaccante di Napoli e Southampton proprio in prossimità della chiusura del calciomercato.

Lo stesso Gabbiadini è intenzionato a rimanere alla Sampdoria, che l’ha riportato a casa un anno e mezzo fa dopo l’esperienza in Premier League. I russi della Dinamo Mosca sono alla ricerca di un attaccante e per questo non si escludono altri assalti per il centravanti. La Sampdoria, però, resterà ferma nella sua decisione di puntare sul classe 1991.