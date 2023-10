La Sampdoria si rialza: battuto il Cosenza con doppietta di Borini

La Sampdoria torna alla vittoria dopo otto gare (tre pareggi e cinque sconfitte). La squadra di Andrea Pirlo ha battuto il Cosenza al Luigi Ferraris nella gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie B. Proprio grazie alla gara contro la squadra calabrese, il club blucerchiato riscatterà Estanis Pedrola. Il classe 2003 ha registrato la decima presenza in stagione (nove in campionato e una in Coppa Italia) e scatterà così l'obbligo di riscatto dal Barcellona. La Sampdoria sborserà tre milioni di euro. Il club catalano, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrà la possibilità di riacquistarlo per sette milioni per i prossimi due anni, oltre al 50% sulla futura rivendita.