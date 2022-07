Sampdoria, il centrocampo è da rinforzare: due i nomi caldi

Dopo la rinuncia a Ekdal, la dirigenza lavora sull'ingaggio di Marko Rog di proprietà del Cagliari, e sul possibile ritorno di Karol Linetty, del Torino. Il nazionale polacco, pupillo dell'allenatore Giampaolo, vorrebbe infatti tornare nella società e con il tecnico con cui si è trovato meglio, mentre nel Torino la sua crescita si è inceppata. Linetty ha rifiutato lo Spezia proprio perché vuole tornare al Doria, prospettiva il cui aspetto meno facile riguarda l'ingaggio, che peraltro il calciatore sarebbe disposto a ridursi. Per quanto riguarda Rog, 26enne croato portato in Italia dal Napoli e nelle ultime tre stagioni al Cagliari, è un giocatore da rilanciare, per quanto di sicura qualità e di ottimo rendimento. La controindicazione riguarda l'alto ingaggio e anche in questo caso il possibile elemento di scambio sarebbe Verre.