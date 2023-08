Sampdoria, il rinforzo in attacco arriva dalla A

La Sampdoria avrebbe trovato l’accordo con l’Inter per il trasferimento di Sebastiano Esposito. Il club nerazzurro, con in mano un’intesa per la cessione al Verona, ha offerto le stesse condizioni alla formazione blucerchiata che si sarebbe fatta avanti nelle ultime ore per garantire a mister Pirlo un rinforzo offensivo dopo la partenza di Gabbiadini.