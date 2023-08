Sampdoria, impazza il toto-punta: tutti i nomi in lizza

La sconfitta subita in casa contro il Pisa non ha spento la fiducia nutrita dai tifosi della Sampdoria verso il nuovo corso societario e tecnico.

La Gradinata Sud ha applaudito Andrea Pirlo e i suoi giocatori al termine della gara persa per 2-0 in occasione del debutto in campionato a Marassi, dove i blucerchiati avevano già faticato in Coppa Italia contro il Südtirol, piegato solo ai calci di rigore.